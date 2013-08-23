خلل فني يوقف تداولات ثاني أكبر بورصة أميركية لـ3 ساعات

استؤنفت حركة التداول في "ناسداك" ثاني أكبر بورصة أميركية بعد توقف دام ثلاث ساعات أمس الخميس بسبب خلل فني.

وكانت بورصة ناسداك قد أوقفت التداولات من بعد ظهر الخميس بسبب مشكلة فنية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت البورصة في موقعها الإلكتروني إن كل المعاملات توقفت في الساعة 16:14 بتوقيت غرينتش أمس بسبب مشكلة في توزيع أسعار البيع والشراء المعروضة للأسهم.

وقالت البورصة المدرج بها نحو 3200 شركة إنها تتوقع استئناف التداول في وقت لاحق اليوم، وهو ما كان.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها تراقب التطورات وإنها على اتصال بالبورصات في هذا الشأن.