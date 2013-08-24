محللون: المؤشر السعودي يستهدف 8400 نقطة في المدى القصير

أكد محللون اقتصاديون أن تنامي السيولة سيدعم ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 8 آلاف نقطة الذي استطاع تجاوزه رغم أنه حاجز نفسي مهم.

وأشاروا في حديثهم لصحيفة "الرياض" إلى أن الأداء الاقتصادي للصين والولايات المتحدة واستقرار الأوضاع السياسية في المنطقة سيمنح المؤشر القوة لمواصلة المسار الصاعد, لافتين في هذا السياق إلى أن المؤشر يستهدف مستوى 8400 نقطة على المدى القصير ومستوى 9500 - 10000 نقطة على المدى المتوسط.

ومن جهته قال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، إن مؤشر السوق السعودية نجح في آخر جلساته قبل إجازة عيد الفطر المبارك في اختراق مستوى الـ8000 نقطة لأول مرة منذ نحو خمس سنوات وتحديداً منذ سبتمبر من عام 2008 (الأزمة المالية العالمية).

وأوضح أن تجاوز المؤشر مستوى 8 آلاف نقطة هو حاجز نفسي مهم، حيث إن تنامي السيولة سيدعم ثبات المؤشر فوق هذا المستوى رغم توقعات بجني أرباح, كما أن الأداء الاقتصادي للصين والولايات المتحدة واستقرار الأوضاع السياسية في المنطقة سيمنح المؤشر القوة لمواصلة المسار الصاعد, ويستهدف المؤشر مستوى 8400 نقطة على المدى القصير ومستوى 9500 - 10000 نقطة على المدى المتوسط.

وبيَّن أن السوق تنهج نهجاً خاصاً بها بعيداً عما يحدث في الأسواق العالمية، فالارتفاعات القوية التي حدثت في تلك الأسواق والبيانات الاقتصادية القوية التي دفعتها لم يواكبها مؤشر تاسي، ربما لاختلاف أسباب الصعود، حيث قادت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات الأسواق في الولايات المتحدة واليابان.

وأضاف باعجاجة "لكن هذا الوضع لا نستطيع القول إنه يفصل ما يحدث في تلك الأسباب التي أثرت بتلك الأسواق بشكل عام ونلاحظ ارتفاع السيولة بشكل تدريجي في السوق المحلي من بداية عام 2013, ونتوقع ارتفاع السيولة في الربع الأخير من هذا العام, حيث ستشهد السوق ارتفاعات متتالية خلال الفترة القادمة من هذا العام".

واتفق المحلل الاقتصادي وليد السبيعي مع ما ذكره الدكتور باعجاجة من أن السوق ستشهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة القادمة من هذا العام بعد تجاوز السوق العديد من الحواجز النفسية بعد تخطي المؤشر حاجز 8 آلاف نقطة الأيام الماضية.

وتوقع السبيعي بهذا الخصوص ارتفاع أرباح الشركات السعودية خلال النصف الثاني بعدما أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013، ارتفاع الأرباح المجمعة إلى 25.50 مليار ريال مقارنة بـ24.34 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2012.

وفي ظل هذه المعطيات الإيجابية أشار تحليل تقني خاص أصدرته شركة بيتك للأبحاث إلى أنه من المفترض أن يواصل مؤشر السوق المحلية اتجاهه التصاعدي، وسط وجود نقاط مقاومة, لافتاً إلى أنه على مستثمري الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة متابعة حركته عن كثب.

وأضاف التقرير أن المؤشر يسلك اتجاهاً تصاعدياً منذ بداية عام 2013 وبالتحديد منذ شهر نوفمبر 2012 عندما لامس مستوى 6423.60 نقطة، منوهاً إلى أنه خلال ارتفاعه تمكن من تجاوز جميع معدلاته المتحركة، طويل الأجل، ومتوسطة الأجل، وقصيرة الأجل تباعاً.