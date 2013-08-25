البورصة الكويتية تشهد أداءً متقلباً خلال الأسبوع الماضي

ذكر تقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية أغلق على ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي قياساً بإغلاقات الأسبوع السابق بعد تعاملات متقلبة وسيولة منخفضة مع تباطؤ المستثمرين الرئيسيين عن تكوين مراكز استراتيجية.

وقال تقرير شركة الأولى للوساطة المالية إن السوق أغلق على انخفاض في المؤشرات الثلاثة، إذ سجل السعري انخفاضاً قدره 3.2 نقطة ليصل إلى مستوى 8098 نقطة، في حين انخفض المؤشر الوزني بواقع 0.97 نقطة ليغلق عند 461 نقطة وكذلك مؤشر كويت 15 بواقع 5 نقاط مسجلاً مستوى 1062 نقطة.

وأضاف أن الأسهم أظهرت في تعاملات الفترة الأخيرة متانة في بقائها فوق حاجز الـ 8 آلاف نقطة، إلا أنها بدت منذ أسابيع تفقد قوتها الدافعة في تجاوز هذا المؤشر نحو مستويات معنوية جديدة مقابل حركة الأسواق المجاورة والتي تشهد نشاطا ملحوظا وسط تسجيلها مستويات جديدة منذ عام 2008.

وأوضح أن غالبية الارتفاعات المحققة في تعاملات الأسبوع الماضي ليست سوى جني أرباح استمرت معها مؤشرات البورصة على أدائها المتذبذب تحت ضغط التحفظ الذي يقود المستثمرين الكبار تجاه سوق الأسهم منذ فترة.

ولفت إلى أنه كان واضحاً في تعاملات الأسبوع الماضي استمرار قيادة الأسهم الصغيرة والمتوسطة لمسار السوق في ظل غياب تدخلات قوية من صناع السوق، فيما استقطبت شريحة الأسهم الثقيلة جزءاً كبيراً من السيولة المتداولة الأسبوع الماضي سواء لأسهم قطاع البنوك أو الاتصالات.