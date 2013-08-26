الذهب يتجاوز 1400 دولار ويسجل أعلى مستوى في 11 أسبوعاً

وصل حجم تداول الذهب قرب أعلى مستوى له في 11 أسبوعاً يوم الاثنين بعد تجاوزه مستوى 1400 دولار لفترة وجيزة بدعم من بيانات أميركية ضعيفة وتدفقات على أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم.

وقفز المعدن النفيس في بداية التعاملات الآسيوية إلى 1406.01 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يونيو/حزيران مواصلاً ارتفاعه الذي سجله يوم الجمعة ومدعوماً بالتوترات السياسية في سوريا قبل أن يبدد بعض مكاسبه.

واستقر سعر الذهب في السوق الفورية دون تغير يُذكر عند 1396.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينيتش. وكان المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً ارتفع 1.6 بالمئة يوم الجمعة بعد صدور بيانات ضعيفة لمبيعات المنازل في الولايات المتحدة، الأمر الذي ربما قوّض الدافع لتقليص برنامج التحفيز الاقتصادي.

وارتفعت الفضة 0.54 بالمئة إلى 24.12 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.04 بالمئة إلى 1533.74 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.27 بالمئة إلى 750.97 دولار للأوقية.