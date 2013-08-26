الشركات المدرجة ببورصة مصر لم تتأثر بالاضطرابات

أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن قرار إلزام الشركات المقيدة في البورصة بضرورة الإفصاح عن الأضرار التي لحقت بها خلال الفترة التي تلت فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر جاء بهدف تعزيز مبدأ الشفافية وتوافر المعلومات لجميع شرائح المستثمرين في السوق للحفاظ على حقوق حملة الأسهم صغار المستثمرين‏.‏

وقال في تصريحات لصحيفة الأهرام، إن البورصة تلقت حتى الآن أكثر من 100 إفصاح من جانب الشركات بمتوسط يومي 10 إفصاحات حول مدى تأثرها بالأحداث الماضية والضرر الذي لحق بها جراء الأحداث, مشيرا إلى أن مكاتبات الشركات للبورصة جاءت مطمئنة ولم تشهد أي أضرار مؤثرة من أحداث الشغب التي طالت الشارع المصري.

وأضاف "اتجهنا إلي هذا الإجراء بشكل استثنائي لقواعد الإفصاح في البورصة حتى يطمئن المستثمرون على محافظهم المالية, والقضاء على أية شائعات قد تؤثر على قرارات المستثمرين في السوق".

وأشار إلى أن جميع الشركات تلتزم بموافاة البورصة بجميع الأخبار الجوهرية حول أنشطة الشركة, ويتم الإفصاح عن ذلك لجميع المستثمرين في وقت واحد, وهو ما نجحت البورصة فيه خلال الفترة الماضية بعد أن تم توحيد نموذج الإفصاح للشركات المدرجة, مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق, مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين البورصة والشركات في هذا الإطار, خاصة أن الجميع يحرص على وضع الحقائق أمام الجميع.