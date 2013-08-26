مؤشر نيكي يغلق منخفضاً وسط تعاملات ضعيفة

أغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية منخفضا وسط تعاملات ضعيفة يوم الاثنين في ظل حالة عدم يقين بسبب زيادة مقررة لضريبة المبيعات واحتمال تقليص برنامج التحفيز النقدي في الولايات المتحدة وهو ما دفع عددا كبيرا من المستثمرين للإحجام عن الشراء.

وساهم استقرار الأسهم الآسيوية في الحد من خسائر الأسهم في اليابان.

ونزل المؤشر نيكي 0.2 في المئة الى 13636.28 نقطة وسط تعاملات اتسمت بالتقلب شهدت صعوده إلى 13741.49 نقطة وهبوطه إلى 13586.84 نقطة خلال الجلسة. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المئة ليصل إلى 1140 نقطة.

وبلغ حجم التداولات 1.59 مليار سهم وهو ثاني أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.