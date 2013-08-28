الدولار ينتعش والذهب يعزز مكاسبه مع التلويح بضرب سوريا

تعافى الدولار من خسائره التي هوت به لأقل مستوى في أسبوعين مقابل الين وصعد مقابل الفرنك السويسري، الأربعاء، إذ يرى المتعاملون أنه ينطوي على أقل مخاطرة بين العملات في ظل التلويح بعمل عسكري ضد سوريا.

وقال محللون إن الين انخفض بعدما صرّح نائب محافظ بنك اليابان المركزي بأن البنك سيواصل التيسير الكمي لحين استقرار معدل التضخم عند 2%.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة إلى 97.47 ين، متعافياً من أقل مستوى خلال اليوم 96.81 ين وهو الأدنى منذ 12 أغسطس/آب.

وصعد الدولار 0.2%، مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9190 فرنك، وكان الدولار هوى 1.5 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلاً أكبر هبوط مقابل العملة اليابانية منذ 11 يونيو.

ونزل اليورو 0.4%، مقابل الين عند 130.42 ين ومقابل الدولار انخفضت العملة الموحدة 0.1%، إلى 1.3376 دولار.

ومع إحجام المستثمرين عن المخاطرة تراجعت العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ونزل الدولار الأسترالي 0.6%، إلى 0.8925 دولار أميركي ومقابل العملة اليابانية فقد 0.1%، إلى 87 ينا وكان قد هبط 2%، يوم الثلاثاء.

الى ذلك عزز الذهب مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الأربعاء وارتفع 1%، لأعلى مستوى فيما يزيد على 3 أسابيع بفضل الاقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن نتيجة التوترات السياسية بشأن سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد اقتدت الفضة بالذهب وزادت أكثر من اثنين بالمئة ليجري تداولها عند أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر. وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لضربة عسكرية محتملة على سوريا ربما في غضون أيام.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1431.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6:21 بتوقيت غرينتش وفي وقت سابق من الجلسة بلغ أعلى مستوى منذ 14 مايو عند 1433.31 دولار.

وصعدت الفضة 2.3%، إلى 25.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.36%، إلى 1539.49 دولار وزاد البلاديوم 0.5%، إلى 745.72 دولار للأوقية.