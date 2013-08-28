أسواق الأسهم الخليجية تمتص "صدمة" سوريا وتتجه للتماسك

تمكّنت بعض أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم من شطب الخسائر الحادة التي مُنيت بها في المعاملات الصباحية، لتشهد مؤشراتها تحولاً صوب الارتفاع الطفيف، كما في سوقي السعودية، فيما استطاعت أسواق أخرى تقليص خسائرها بشكل ملحوظ.

وشهدت الأسواق عند منتصف الجلسة عمليات شراء على أسهم منتقاة، خاصة الأسهم القيادية، ما ساعد المؤشرات على التعافي من موجة الهبوط التي ضربتها منذ تعاملات أمس.

ويرى محللون أن الأسواق بدأت في استيعاب صدمة الخوف من تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واحتمالات تعرض سوريا لضربة عسكرية من قوى دولية، مشيرين إلى أن ردة فعل المستثمرين خاصة الأفراد تجاه هذه المخاوف مبالغ فيها بشدة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على ميل للإرتفاع بعد تجاوز خسائره ليسجل مكاسب بنحو 0.37% بنهاية الجلسة بعد أن مُني بخسائر بلغت 2% مع افتتاح تعاملات اليوم، ساعده في ذلك مكاسب عدد من أسهم شركات قطاع البتروكيماويات والأسمنت والاتصالات، ليصل المؤشر العام إلى 7751.3 نقطة.

وفي الإمارات، شهدت أسعار الأسهم في سوق دبي تعافياً ملحوظاً خلال النصف الثاني من الجلسة، واستطاع المؤشر تقليص خسائر بشكل قوي، ليغلق منخفضاً بنسبة 1.3% عند مستوى 2516.5 نقطة، بعد أن تكبد خسائر بحوالي 7% في المعاملات الصباحية.

وفي أبوظبي لم تتمكن السوق من تقليص خسائرها ليغلق المؤشر متراجعا 2% ليصل عند مستوى 3742.9 نقطة.

وفي البورصة الكويتية أغلق المؤشر على تراجع بنسبة 0.76% عند مستوى 7707.66 نقطة.

ويرى محللون أن أجواء الهلع تسود أوساط المتعاملين في أسواق المنطقة حالياً، خاصة المستثمرين الأفراد، وذلك تحت ضغط العامل الجيوسياسي الذي يعم المنطقة، ومخاوف اندلاع حرب دولية ضد سوريا هو الذع دفع السوق إلى التراجع بحدة يصفها الخبراء بـ"غير المبررة".

وقال المحللون "كان مفترضاً أن تتراجع الأسواق لكن بنسب معقولة، إلا أن سيطرة المضاربات على الأسواق الإماراتية بشكل خاص خلال الفترة الماضية فاقم من حدة الهبوط.