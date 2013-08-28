محللون: الانخفاض دفع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة للشراء

أكد محللون ماليون أن المتعاملين في أسواق الأسهم الخليجية بدأوا يستوعبون صدمة تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واحتمالات تعرّض سوريا لضربة عسكرية من قوى دولية، مشيرين في لقاءات مع قناة "العربية" إلى أن ردة فعل المستثمرين خاصة الأفراد تجاه هذه المخاوف مبالغ فيها بشدة.

من جهته، أكد عبدالله علاوي، مساعد المدير العام للأبحاث في شركة الجزيرة كابيتال السعودية، أن ما تعرضت له السوق السعودية من خسائر يأتي عقب مكاسب ضخمة حققتها السوق مؤخراً دفعت بالمؤشر للوصول فوق مستوى 8200 نقطة، كما أن تقييمات بعض الأسهم وصلت نتيجة هذا الارتفاع إلى مستويات غير عادلة، الأمر الذي جعل السوق مرشحة بقوة لعمليات تصحيح.

وأوضح علاوي أن مسألة توجيه ضربة عسكرية لسوريا جاءت بمثابة الشرارة التي أطلقت موجة التصحيح، إضافة إلى ما يتردد من أنباء بشأن تقليص حزمة التحفيز الكمّي في الولايات المتحدة.

ويرى علاوي أن تعرّض السوق لمزيد من التراجع سيمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة أن العديد من الأسهم بدأت تدخل لمستويات جاذبة للشراء.

وفي الإمارات، يرى المحلل المالي حسام الحسيني أن انحسار عمليات البيع خلال جلسة اليوم ساعد مؤشر سوق دبي على استرداد بعض خسائره الكبيرة التي تكبدها مطلع الجلسة والتي بلغت نحو 7%، مع دخول بعض القوى الشرائية على الأسهم التي وصلت لأسعار جاذبة للشراء.

وأرجع الحسيني الهبوط الحاد الذي تعرّض له سوق دبي إلى عدة أسباب أهمها العامل الجيوسياسي الذي يخيّم على المنطقة، إضافة إلى قيام العديد من المتعاملين بإغلاق حساباتهم المكشوفة مع نهاية الشهر، إضافة إلى سيطرة المضاربين على السوق منذ فترة ماضية.

وأكد فؤاد فهمي، نائب رئيس أول الوساطة المالية في شركة غلوبال الكويتية، أن الخسائر التي مُنيت بها السوق الكويتية لم تكن مبررة على الإطلاق، خاصة في ظل الأساسيات القوية للسوق حالياً، والنتائج الإيجابية التي عمّت معظم الشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول من العام.

وأوضح فهمي أن هناك مَنْ استغل "شماعة" ضرب سوريا ليعلق عليها سبب هبوط السوق خاصة في جلسة أمس، لافتاً إلى أن بعض المراقبين للسوق استغلوا هذا النزول وقاموا بعمليات شراء على بعض الأسهم بشكل انتقائي، وهذا ما يفسر ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق اليوم وأمس.

وعن السوق القطرية، أكد الخبير المالي أحمد عبدالحكيم أن المضاربين استغلوا العامل النفسي الناتج عن الوضع الجيوسياسي للضغط على المستثمرين خاصة الأفراد لبيع أسهمهم.

ولفت عبدالحكيم إلى أنه إضافة إلى العامل النفسي، نجد أن مؤشر السوق حقق ارتفاعات متواصلة لمستوى 10 آلاف نقطة دون تصحيح يذكر.