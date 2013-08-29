الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أشهر ونصف

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب، لكنه يبقى غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ منتصف مايو/أيار.

وجاء صعود الذهب مؤخرا بعد أن دفعت تقارير عن ضربات عسكرية أميركية محتملة إلى سوريا المستثمرين الباحثين من أدوات استثمارية آمنة إلى شراء المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 0.3%، إلى 1409.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 3:50 بتوقيت غرينتش.

ومع صعوده على مدى خمس جلسات حتى يوم الأربعاء سجل الذهب 1433.31 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو.

وعند ذلك المستوى كان المعدن الأصفر مرتفعا حوالي 21%، عن مستواه المنخفض البالغ 11870.71 دولار الذي سجله في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران.