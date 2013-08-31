وزير المالية الكويتي: لن نتدخل في سوق الأوراق المالية

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح، صحة أنباء تحدثت عن عزم وزارة المالية التدخل في سوق الكويت للأوراق المالية لمنع الانخفاضات التي حصلت على مؤشرات السوق في الآونة الأخيرة.

وقال الشيخ سالم إن التدخل في السوق لا يمثل نهجه أو أسلوبه في التعامل مع التغيرات الحاصلة في الأسواق المالية.

وخسر سوق الكويت للأوراق المالية 472 نقطة خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع التراجعات التي شهدتها معظم الأسواق العالمية والإقليمية على وقع أنباء تواردت عن احتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وطالت عمليات البيع في السوق العديد من الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة.