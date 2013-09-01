"ستاندرد آند بورز" يسجل أسوأ أداء شهري منذ مايو 2012

سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز أسوأ أداء شهري منذ مايو من 2012، في أغسطس الماضي, وسط ترقب المتداولين للضربة المحتملة على سوريا وما قد ينتج عنها من تداعيات، إضافة الى بيانات اقتصادية مخيبة آخرها الانفاق الاستهلاكي الأميركي.

وقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز أكثر من 3%، في أغسطس. أما مؤشر DOW JONES فقد خسر نحو 4.5%.، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الأميركي بشأن التخفيف من التيسير الكمي هذا الشهر وعودة المناقشات بشأن سقف الدين الأميركي في ظل تقديرات وزارة الخزانة بأن تستنفد الحكومة قدرتها على الاقتراض بحلول منتصف أكتوبر المقبل.