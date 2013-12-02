العمران: نسعى لقيد شركتين خليجيتين في السوق المصرية

كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، أن البورصة تسعى لجذب شركتين خليجيتين تعملان في السوق المصرية للقيد بسوق المال.

وقال عمران في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إن هناك حالة من التفاؤل انتابت المستثمرين المصريين والعرب بعد ثورة 30 يونيو، وتلك الحالة انعكست على أداء مؤشرات البورصة ومعدلات السيولة التي تضاعفت.

وأضاف، أن المستثمرين الأجانب ينتظرون استقرار الأوضاع والانتهاء من الدستور والبرلمان والانتخابات الرئاسية، أما حالياً فلديهم نوع من التحفظ.

وعن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية، قال عمران إن أقرب طرح أولى عام سيكون للشركة العربية للإسمنت، وهو ما سيكسر حدة جمود الطروحات العامة التي لم تشهدها البورصة منذ نحو ثلاث سنوات، مما سيكون له تأثير جيد على تشجيع بعض الشركات الأخرى لطرح أسهمها، خاصة إذا ما استتبت الأمور وانتهينا من الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الحكومة.

وبدأت شركة العربية للإسمنت في منتصف سبتمبر الماضي قيد أسهمها بالبورصة، وتعتزم طرح نسبة تتراوح بين 22.5% و40% من رأسمالها البالغ 757 مليون جنيه في البورصة المصرية مطلع الربع الأول من 2014.

وحول ملتقى الاستثمار المصري - الخليجي الذي ستشهده مصر خلال الأسبوع الحالي، أكد رئيس البورصة أن الملتقى سيفيدنا لشرح قدرات البورصة المصرية على جذب شركات للقيد بها، وهناك شركات خليجية لها حجم أعمال في مصر كبير، أعتقد أنها ستكون فرصة لقيد شركات خليجية لها وجود كبير في مصر، نضع نصب أعيننا شركتين منها، سنتحدث معهما في هذا الأمر.