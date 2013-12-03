مؤشر نيكي يقفز لأعلى مستوياته في 6 أشهر ونصف

قفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر ونصف في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بعد أن هوى الين وسط أحاديث عن أن بنك اليابان المركزي يدرس زيادة إجراءاته للتحفيز النقدي لإعادة الحيوية إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة اشهر امام العملة اليابانية مسجلا 103.13 ين مدعوما ايضا ببيانات تظهر ان نشاط المصانع الأميركية سجلت في نوفمبر افضل أداء منذ ابريل 2011.

وارتفع نيكي 0.6 بالمئة الى 15740.97 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية بعد ان قفز في وقت سابق الي 15756.37 نقطة وهو اعلى مستوى في ستة أشهر ونصف وقريب من اعلى مستوى له في خمسة أعوام ونصف البالغ 15942.60 نقطة الذي سجله في الثالث والعشرين من مايو.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة الى 1264.95 نقطة.