صعود الذهب بعد هبوطه إلى أدنى سعر له في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا يوم أمس الثلاثاء منتعشة من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر الذي سجلته في وقت سابق من التعاملات، وذلك مع صعود النفط الخام وانتعاش الدولار، حيث فجر الهبوط الشديد لأسعار الذهب في الجلسة السابقة عمليات شراء لتصيد صفقات بخسة.

وبحلول الساعة 2027 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1221.64 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت عقود الذهب الأميركية 1.1 دولار إلى 1222.6 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 19.07 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1352.25 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 711.97 دولارا للأوقية.