بورصة الكويت تلزم الشركات باستخراج تراخيص "مزاولة نشاط"

طالبت هيئة أسواق المال في الكويت، شركات الاستثمار بضرورة التقدم إلى البورصة بطلب ترخيص لمزاولة نشاط الأوراق المالية، مشددة على ضرورة أن تقوم كل شركة بتحديد الأنشطة التي ترغب في العمل بها أو تقديم خدماتها.

وبحسب صحيفة "القبس"، فتحت هيئة أسواق المال الباب أمام الشركات التي حملت تراخيصها وأنظمتها الأساسية أنشطة متعددة ولم تمارسها، بالسماح لها بإمكانية إلغائها وشطب الأغراض غير المفعلة.

وألزمت الهيئة كل الشركات الاستثمارية ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية والخاضعة لرقابتها الالتزام بالمواعيد المحددة لاتخاذ إجراءات تعديل الأوضاع بحد أقصى نهاية 19 ديسمبر الجاري.

وجاء في بيان للهيئة أنه انطلاقاً من اختصاص هيئة أسواق المال بتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتنفيذاً لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بشأن نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، فإنه يتعين على كل الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وقف العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي قامت بالتقدم بمتطلبات توفيق أوضاعها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية تزويد الهيئة بكتاب طلب ترخيص لمزولة نشاط الأوراق المالية.

ونوهت الهيئة بأن كل الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لا تمارس أياً من أنشطة الأوراق المالية الواردة ضمن الأغراض المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي، ولا ترغب في ممارسة أي من تلك الأنشطة أن تتقدم الى الهيئة بطلب لإلغاء ذلك النشاط وشطبه من أغراض الشركة المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة.