مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي ينعش البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية مكاسبها بدعم الأخبار الإيجابية في مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي الذي انطلق بالقاهرة أمس، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 1.3 مليار جنيه بعد ساعة من بدء تداولات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع.

وقالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن السوق شهدت موجة من التفاؤل بعد الأخبار التي ترددت في أول أيام مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي، وخاصة ما يتعلق منها باستمرار الدعم الخليجي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والذي سيترتب عليه دفعة جديدة للاقتصاد بعد ضخ الاستثمارات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 1.3مليار جنيه خلال ساعة واحدة من بدء تداولات جلسة اليوم، تعادل 0.32% مسجلاً نحو 407.5 مليار جنيه، مقابل نحو 406.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، مضيفاً نحو 41 نقطة بنسبة 0.65% إلى مستوى 6322 نقطة، مقابل نحو 6281 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، مضيفاً نحو نقطتين فقط بنسبة 0.39% إلى نحو 524 نقطة مقابل نحو 522 نقطة في إغلاق أمس.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.38% تعادل 45 نقاط إلى نحو 879 نقطة مقابل نحو 875 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وأوضحت عبدالمطلب أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على غالبية المستثمرين منذ جلسة أمس، واتجهت غالبية المعاملات نحو الشراء، سواء العرب أو الأجانب أو المصريين، فيما تواصل المؤسسات العربية والأجنبية حالة الترقب لما تسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء مصر من كتابة الدستور الجديد وعرضه على رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.

وأشارت إلى أن ظهور محفزات اقتصادية ايجابية تمثلت في الأخبار الإيجابية التي أعلنت خلال المؤتمر أمس، إضافة إلى هدوء الأوضاع علي الساحة السياسية، كل ذلك من شأنه العمل على تعزيز ثقة المتعاملين بقدرة السوق المصرية على التعافي قريباً، ويدفع أحجام التداول للارتفاع خلال الجلسات المقبلة.