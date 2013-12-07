محللون: بناء مراكز جديدة يدعم تماسك أسهم الإمارات

ساعدت عمليات شراء قام بها مستثمرون لبناء مراكز مالية جديدة، أسواق الأسهم الإماراتية على احتواء عمليات التسييل التي بدأت محافظ وصناديق استثمار أجنبية ومحلية القيام بها قبل نهاية العام المالي، بحسب محللين ماليين.

وأكد هؤلاء أن موجة التفاؤل التي أوجدها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، وقرب تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، يشجع مستثمرين على العودة للأسواق من خلال عمليات شراء منتقاة لأسهم قيادية، بهدف بناء مراكز جديدة، والاستفادة من توزيع الأرباح النقدية المتوقعة من قبل الشركات.

وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية تابعت موجة الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مستمدة الزخم من تسارع نمو العجلة الاقتصادية، وأخبار إيجابية عن الشركات المدرجة، بالإضافة إلى بيئة الفوائد المنخفضة في ظل توقع رفع التوزيعات النقدية للعديد من الشركات، وخصوصاً البنوك والشركات الاستثمارية وبعض الشركات العقارية.

وأضاف أنه وفي ظل تسارع الأحداث الإيجابية، وفي مقدمتها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، والتقدم في معالجة الملف النووي الإيراني، فضلاً عن الاقتراب من موعد انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشري مورجان ستانلي وداو جونز للأسواق الناشئة، واقتراب موسم التوزيعات النقدية، فإنه من المتوقع استمرار التحسن في الأسواق المالية خلال العام القادم.

ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الأسواق شهدت الأسبوع الماضي عمليات مضاربة حادة بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من قبل المضاربين الذين عمدوا إلى الاستفادة من تجدد الحديث عن دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين، الأمر الذي ساهم في ارتفاعات قياسية على العديد من الأسهم، في مقدمتها سهم سوق دبي المالي ذاته، على الرغم من أن السهم من الناحية الأساسية يعد مكلفاً وليس رخيصاً.

وأضاف أن سمة التعاملات خلال الشهر الحالي، آخر شهر في 2013، تتسم بالتذبذب مع ميل نحو تسييل جزئي من قبل محافظ وصناديق الاستثمار، موضحاً أن أي مدير محفظة عنده درجة من التحوط يستطيع القيام بعمليات تسييل عند المستويات السعرية الحالية، بهدف تحقيق مكاسب أكبر، وذلك قبل إغلاق محفظته المالية نهاية العام المالي.

وأكد أن الأسواق قادرة على الحفاظ على المستويات الحالية حتى نهاية العام الحالي، ويتوقف ذلك على درجة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين بشأن نتائج الشركات، ومقترحات توزيعات أرباحها على المساهمين، لكن إجمالاً الأسواق لا تزال تستحق مزيداً من درجات التصحيح، وذلك بهدف تقوية المستويات الحالية للأسعار.

وتوقع الطه أن تشهد أسواق الإمارات خلال الربع الأول من العام المقبل، تداولات نشطة على وقع دخول محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية، فضلاً عن العامل الموسمي المتعلق بنتائج الشركات وتوزيعات أرباحها على المساهمين.

وأكد أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية، أن عام 2014 يحمل العديد من المحفزات التي ستجعله عام الأسهم على حد وصفه.

وأضاف أن هناك اهتماماً من قبل محافظ الاستثمار الأجنبية لتعزيز حصتها في أسواق الإمارات، مؤكدا أن الأسواق قادرة على مقاومة أي عمليات تسييل متوقعة وطبيعية تقوم بها محافظ وصناديق الاستثمار في المرحلة الحالية مع قرب انتهاء العام المالي.