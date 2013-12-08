ارتفاعات قياسية ببورصة مصر وسط أحجام تداولات "هزيلة"

حققت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال جلسة تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات المصرية والأجنبية، إضافة إلى الدعم المستمر من قبل المستثمرين العرب والأجانب الذين لا يزالون يدعمون السوق بفعل عمليات الشراء المتواصلة.

وربط محللون ماليون ارتفاعات اليوم بعمليات الشراء القوية التي قامت بها المؤسسات المصرية والأجنبية والعربية، فضلاً عن الأداء الإيجابي لسهم البنك التجاري الدولي.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، عيسى فتحى، إن هناك أخباراً إيجابية ظهرت خلال الأيام الماضية دفعت مؤشرات السوق إلى الاستقرار في المنطقة الخضراء، لكن رغم ذلك مازالت قيم وأحجام التداول ضعيفة ولا تتناسب بأي شكل مع الارتفاعات القياسية التي حققها السوق خلال جلسة اليوم.

وأشار فتحي إلى أن قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنحو 0.5% يأتي على أهم قائمة الأخبار الإيجابية التي ساهمت في دفع السوق لتحقيق صعود قياسي، هذا بالإضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة خلال نهاية الأسبوع الماضي، والاتفاقات التي تمت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي، إضافة إلى تلاشي حدة المظاهرات التي ينظمها أنصار الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.

وأوضح أن أحجام التداول لا تتجاوز 400 مليون جنيه، رغم أن ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق كان يجب أن يرفع أحجام التداول إلى قرابة 700 مليون، وهذا يعكس القلق والترقب والحذر الذي يسيطر على المتعاملين سواء العرب أو الأجانب.

ولفت إلى أن هناك سيولة كبيرة لدى المستثمرين، ولكن لم يتم ضخها في السوق حتى الآن، ولن يتم ضخها قبل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، كما توقفت بنسبة كبيرة عملية تدوير الأسهم واحتفاظ المتعاملين بالأسهم التي بحوزتهم ترقباً لصعود قياسي خلال الفترة المقبلة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.6 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، بما يعادل نحو 1.1% بعدما ارتفع من نحو 408.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 412.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات اليوم ليغلق عند مستوى 6483 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 2.4%.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.79%، مغلقاً عند مستوى 529 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 0.97%، مغلقا عند مستوى 890 نقطة.