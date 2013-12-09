مؤشر نيكاي يسجل أكبر قفزة في 3 أشهر رغم انخفاض الين

ارتفع مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 2.3% اليوم الاثنين، مسجلا أفضل مكسب خلال 3 أشهر، مع انخفاض سعر الين بعد بيانات الوظائف الأميركية التي عززت التوقعات ببدء سحب التحفيز النقدي في الولايات المتحدة قريبا.

وأغلق نيكاي مرتفعا 350.35 نقطة عند 15650.21 نقطة، بينما انخفض الين 0.2% إلى 103.08 ين للدولار بعد هبوطه 1.1% يوم الجمعة، مقتربا من أدنى مستوى في 6 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 103.38 ين.

وبذلك المكسب اقترب نيكاي من ذروة 6 أشهر التي سجلها خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند 15794.15 نقطة. ويدعم انخفاض الين عادة معنويات المستثمرين تجاه الأسهم اليابانية إذ أنهم يتوقعون تضخم أرباح الشركات المصدرة في الخارج مع تراجع العملة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% ليغلق عند 1255.32 نقطة وجرى تداول 2.11 مليار سهم من أسهمه انخفاضا من المتوسط اليومي للأسبوع الماضي البالغ 2.41 مليار سهم.

وارتفع مؤشر نيكاي 51% تقريبا منذ بداية العام ومن المنتظر أن يسجل أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1972. واستفادت الأسهم اليابانية من انخفاض الين بفعل إجراءات التحفيز الجريئة للحكومة اليابانية.