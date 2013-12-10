"بوان" السعودية تحقق 700 مليون ريال من 1.1 مليون مكتتب

حققت شركة بوان السعودية نسبة تغطية كبيرة في اكتتاب أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين الأفراد، فقد بلغت 260.7%، في حين وصل عدد المكتتبين الأفراد إلى أكثر من 1.1 مليون مكتتب قاموا خلالها بضخ 704 ملايين ريال (187.7 مليون دولار) للاكتتاب بـ7.5 مليون سهم من الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد وبسعر 36 ريالا للسهم.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، جرى تخصيص 6 أسهم لكل مكتتب، في الوقت الذي بلغت نسبة التغطية للمؤسسات المكتتبة نحو 640%.

وقال عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة بوان، إن عملية طرح الشركة الاكتتاب العام تعد أكبر دافع للمرحلة المقبلة لمواصلة العمل بجهد وتفان، وذلك لما فيه مصلحة للمساهمين والحرص على نمو وتوسع شركة بوان، مع الاستمرار في تقديم كافة الدعم للإدارة التنفيذية لمواصلة النجاحات المحققة نحو مستقبل أكثر نموا وازدهارا.

وشدد الفوزان على أن مجلس الإدارة سيقوم مع فريق الإدارة التنفيذية بتحمل المسؤوليات كشركة مساهمة عامة بكل عزم وتصميم، حيث تتطلع (بوان) إلى تحقيق القيمة القصوى والمضافة للمساهمين، من خلال مشاركتهم لنجاحات الشركة.

يذكر أن رأسمال شركة بوان يبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، وتعد مجموعة بوان واحدة من المجموعات الصناعية في قطاع الصناعات الإنشائية بالسعودية ودول الخليج، لما تتمتع به من إمكانات عالية لتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية.

وتضم المجموعة شركات متخصصة في تصنيع مواد البناء ومستلزمات الإنشاء بما فيها الخرسانة الجاهزة والمباني مسبقة الصنع، والمنتجات الخشبية من مواد التغليف والتعبئة الصناعية وألواح الديكور، والمنتجات المعدنية من حديد التسليح وشبكات الأرضيات والأبواب المعدنية ومنتجات الألمنيوم، والمعدات الكهربائية من محولات ومحطات التوزيع الكهربائية، بالإضافة إلى لوحات الجهد المنخفض والمتوسط الكهربائية.