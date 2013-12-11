مؤشر نيكي يتراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، وهو ما عزاه المتعاملون إلى تقلص مستوى انكشاف المستثمرين على الأصول عالية المخاطر في انتظار ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ تقليص إجراءات التحفيز في وقت قريب.

وأغلق نيكي منخفضا 0.6% عند 15515.06 نقطة، مواصلا خسائره لليوم الثاني. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليسجل 1250.45 نقطة.

لكن سهم ياهو اليابان قفز 6.6% إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف السنة بعد أن بدأ جيه.بي مورجان تغطيته للسهم بتوصية لزيادة الوزن النسبي. وجاءت المكاسب بعد موجة صعود على مدى يومين زاد فيهما السهم أكثر من عشرة بالمئة، بعدما ضمه جولدمان ساكس إلى قائمته للأسهم التي يوصي بشرائها. وأغلق ياهو مرتفعا 4.7% وكان رابع أنشط سهم من حيث قيمة التداولات.

وصعد سهم جري لألعاب الانترنت 20% وأغلق مرتفعا 2.3% بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى "محايد" من "بيع". وكان ثاني أنشط سهم من حيث القيمة.

وعلى صعيد الخسائر هوى سهم ميكسي للشبكات الاجتماعية 17 بالمئة متخليا عن كل مكاسبه في الجلسة السابقة، بعد أن خفض جولدمان ساكس توصيته له إلى "بيع" من "محايد".