بورصة مصر تلتقط أنفاسها بعد سنوات مع الأزمات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وقفز مؤشرها الرئيسي بنحو 4.3% مدعوماً بمشتريات الصناديق والمؤسسات، مسجلاً مستويات ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكداً بذلك تجاوزه للصراع مع الأزمات التي مرت بها مصر طيلة 3 سنوات.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 8.7 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.1% بعدما ارتفع من نحو 408.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 416.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وقال المحلل المالي صلاح حيدر في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن تعاملات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي شهدت تباينا شديدا في أدائها، فقد استهل المؤشر الرئيسي أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 4.3% وذلك بدعم كبير من الارتفاع الذي شهدته أسهم البنك التجاري الدولي بعد قيامه بتوزيع نصف سهم مجاني لكل سهم وهو ما دعم من مؤشرات السوق في بداية الأسبوع.

لكن بعد ذلك تراجعت المؤشرات متأثرة بعدة عوامل أهمها التراجع الشديد في السيولة المتداولة في السوق وذلك بعدما وصلت مؤشرات البورصة إلى أعلى ارتفاع لها منذ ما يقرب من عامين، وأرجع ضعف السيولة إلى اتجاه المستثمرين الى جني بعض الأرباح في الأسهم والانتظار لتحديد ما إذا كان السوق لديه القدرة الكافية والعمق لاستكمال ارتفاع المؤشرات وهو الأمر الذي ضغط على مؤشرات السوق خلال جلستي منتصف الأسبوع.

العامل الآخر هو التوتر المتزايد في الجامعات المصرية وهو أعلى توتر سياسي منذ أحداث رابعة والنهضة وهو ما أدى لمزيد من الضغوط على المؤشرات، العامل الآخر هو اتجاه عدد من الشركات الى اكتتاب زيادات رؤوس الأموال وهو ما يؤدي الى تسييل بعض المحافظ استعدادا للدخول في تلك الاكتتابات.

وبشكل عام فمن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الاتجاه العرضي خلال الفترة القادمة مع اقتناص بعض الصفقات في عدد من الأسهم ذات السيولة المضاربية.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 6604 نقطة مسجلا ارتفاعاً بلغ 4.3%.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 1.5% مغلقا عند مستوى 533 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 2.3% مغلقا عند مستوى 902 نقطة.