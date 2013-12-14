محللون: "الثقة" تدعم أسهم الإمارات لاحتواء جني الأرباح

تدعم أجواء الثقة التي تسود أوساط المستثمرين مع اقتراب العام المالي من نهايته، وقرب الشركات من الإعلان عن نتائجها السنوية وتوزيعات أرباحها، أسواق الأسهم المحلية في استكمال مسيرتها الصعودية، واحتواء عمليات جني الأرباح، بعد مكاسب قياسية منذ الفوز بإكسبو 2020، بحسب محللين ماليين.

وأجمع المحللون على أن حصول شركة إعمار على باكورة مشاريع أكسبو، أبقى الأسواق على زخمها وشجع شريحة كبيرة من المستثمرين على العودة للأسواق، الأمر الذي دعم الأسواق في احتواء عمليات التسييل المتوقعة من قبل محافظ وصناديق الاستثمار، والتي تحاول تحسين أرباحها قبل إغلاق دفاترها المالية مع نهاية العام.

وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق المالية تابعت موجة الصعود للأسبوع الرابع على التوالي، مستمدة الدعم من تحسن أسعار أسهم البنوك والعقار والاتصالات، مضيفاً أنه نظراً لارتفاع المؤشرات القياسية إلى مستويات تغري بالبيع بناء على التحليل الفني، لوحظ محاولات تسييل لجني الأرباح إلا أن مقومات الأسهم المدرجة والتفاؤل الكبير في معدلات نمو الاقتصاد الإماراتي وانعكاسه إيجابياً مستقبلاً على ربحية الشركات، مكن الأسواق من استيعاب عمليات التسييل.

وأكد أن الأمور لا تزال إيجابية وتؤشر على استمرار تحسن أسعار الأسهم مستقبلاً، ولكن على المدى القريب وعلى صعيد التحليل الفني، فإن المؤشرات تشير إلي دخولها في المنطقة الحمراء، وارتفاع احتمالات عمليات التصحيح على بعض الأسهم، خصوصاً الأسهم التي شهدت تحسناً كبيراً خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ومن جانبه، قال وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، إن الأسهم الصغيرة هي التي قادت موجة الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، وشجع استمرارها في تسجيل مستويات سعرية جديدة، شريحة كبيرة من المستثمرين على الدخول بقوة من خلال عمليات شراء دفعت مؤشرات الأسواق إلى مستويات عليا جديدة، نجح معها سوق دبي المالي في كسر مستوى 3000 نقطة ثم مستوى 3100 نقطة.

وأضاف أن الاستمرار في تحقيق مستويات أعلى جديدة خصوصاً الوصول إلى مستوى 3200 نقطة يحتاج إلى سيولة ضخمة مما يتم تدويره في السوق حالياً، ومن هذا المنطلق من الطبيعي في ظل مستويات السيولة الحالية، والتي تعتبر جيدة أيضاً أن تدخل الأسواق في مرحلة تصحيح تهدئ من ارتفاع وتيرة صعودها.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب يلعبون دوراً كبيراً في حالة النشاط التي تشهدها الأسواق، ويعود ذلك إلى قناعتهم بأن أسواق الإمارات جيدة، وأنها ستواصل تحسنها مدعومة بفوز إمارة دبي باستضافة معرض أكسبو2020، حيث تزداد التوقعات بأن المشاريع الضخمة، التي ستقام لهذه المناسبة ستدعم أداء الشركات المدرجة، وبالتالي أسهمها المتداولة في الأسواق.

وأكد الخطيب أن أجواء التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين منذ الفوز بأكسبو، وبدء الإعلان عن المشاريع التي ستقام لاستضافة المعرض، يعزز من حالة الزخم الموجودة في أسواق الأسهم، ويجعلها قادرة على استيعاب عمليات جني الأرباح التي تعتبر صحية للأسواق.

وأكد وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، مضيفاً أن المؤشرات الاقتصادية الجيدة، والأداء الجيد للشركات المدرجة، والاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات، فضلاً على قرب تسوية الملف الإيراني، تعد عوامل دعم قوية لبقاء أسواق الأسهم المحلية على زخمها ليس فقط لبقية العام الحالي، بل أيضا للعام المقبل 2014.