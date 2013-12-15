بورصة مصر ترتفع بعد تحديد موعد الاستفتاء على الدستور

اكتست شاشات البورصة المصرية باللون الأخضر في التعاملات الصباحية لجلسة تعاملات، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، بدعم الإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور المصري يومي 14 و15 يناير المقبلين.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" ارتفاعات قياسية تجاوزت نحو 1.24% متجاوزاً مستوى 6650 بدعم مشتريات كثيفة من قبل المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وتوقع محللون ماليون أن يحقق السوق المصري أداء إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعوماً بالإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، خاصة أنه يعد أول استحقاق رئيسي لخارطة الطريق.

وقالت مدير التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، لـ"العربية.نت"، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على جميع المتعاملين بالسوق، وهذا التفاؤل عزز مشتريات العرب والمصريين، ما دفع السوق إلى مواصلة الارتفاع وتحقيق مكاسب قياسية في بداية تعاملات اليوم.

وخلال ساعة من تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3.3 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.8% بعدما ارتفع من نحو 416.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 420.1 مليار جنيه حتى ساعة من تداولات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" ليصل إلى مستوى 6685 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 1.23%.

كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.53% عند مستوى 536 نقطة، وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.6% إلى مستوى 908 نقاط.

وتوقعت أن يستمر السوق المصري في المربع الأخضر خلال جلسات الأسبوع الجاري، خاصة مع تلاشي مظاهرات جماعة الإخوان واتجاه الشارع المصري إلى الاستقرار، مؤكدة في نفس الوقت أن تشهد بعض الجلسات حالة من الاتجاه العرضي مع اقتناص بعض الصفقات في عدد من الاسهم ذات السيولة المضاربية.