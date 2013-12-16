نيكي يتراجع بـ1.6% عند أدنى مستوى في 3 أسابيع ونصف

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 1.6% ليصل إلى أدنى إغلاق في ثلاثة أسابيع ونصف، اليوم الاثنين، متأثرا ببيع في العقود الآجلة والأسهم ذات الثقل، بينما يستعد المستثمرون لتقليص محتمل لإجراءات التحفيز النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وفقد نيكي 250.20 نقطة، ليغلق عند 15152.91 نقطة مسجلا أدنى إقفال منذ 20 نوفمبر تشرين الثاني. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة إلى 1222.95 نقطة وشملت الخسائر كل قطاعاته الثلاثة والثلاثين.

وعمد المستثمرون إلى تصفية مراكزهم الآجلة وفي الأسهم الكبيرة مثل سوفت بنك الذي هوى 3.2% وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة.

وتراجعت الأسهم الحساسة لسعر الصرف مع نزول الدولار عن أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين. وهبط سهم تويوتا موتور 1.9 بالمئة وهوندا موتور 2.8 %.