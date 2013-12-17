"سافكو" توصي بتوزيع 6 ريالات للسهم عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الثاني 2013 تبلغ 2 مليار ريال بواقع 6 ريالات للسهم الواحد تمثل 60% من القيمة الإسمية للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، والذي نشر على موقع السوق المالية "تداول" أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم 2 / 4 / 2014م على أن تبدأ في توزيع الأرباح النقدية في 13 / 4 / 2014.

وأهابت الشركة بمساهميها تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم إن وجدت في المحافظ الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى تداول.

