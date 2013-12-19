سابك: توزيع 9 مليارات ريال أرباح نقدية على المساهمين

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها 9 مليارات ريال عن النصف الثاني من العام المالي 2013، بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد، التي تمثل (30%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، وفقاً لصحيفة الرياض.

وكان مجلس إدارة "سابك" وافق خلال عقد اجتماعه، برئاسة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة الشركة، على خطة وميزانية الشركة للعام 2014.

وبهذا، يكون مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2013 مبلغ 15 مليار ريال، بواقع 5 ريالات للسهم الواحد، التي تمثل 50% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، حيث سبق أن قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية 6 مليارات ريال، بواقع ريالين للسهم الواحد عن النصف الأول من هذا العام.