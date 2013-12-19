قفزة لأعلى مستوى للدولار منذ 5 سنوات أمام الين

قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من 5 سنوات أمام الين الياباني بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق بتقليص برنامجه لمشتريات السندات، وقال إنه يتوقع مواصلة خفضه إذا أظهر الاقتصاد مزيدا من التحسن.

وصعد الدولار أكثر من 1% إلى 104.16 ين قبيل نهاية التعاملات في سوق نيويورك.

ومما زاد الضغوط على العملة اليابانية بيانات أظهرت أن اليابان سجلت عجزا تجاريا بلغ 1.29 تريليون ين (12.56 مليار دولار) في نوفمبر وهو العجز الشهري السابع عشر على التوالي مع ارتقاع تكلفة الوقود المستورد بسبب تراجع الين.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - 0.50% إلى 80.458 .

