الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية في 32 عاماً

تعافى الذهب من خسائره الأولية، أمس الجمعة، التي هوت به إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، وذلك بعد أن تلقى دعماً من مشتريات لتغطية مراكز مدينة، لكنه ما زال يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية في 32 عاماً.

وتضرر المعدن النفيس من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بدء تقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول وتوقعات بانخفاض العجز في ميزانية الحكومة الأميركية.

ويمثل قرار البنك المركزي الأميركي بداية النهاية لحقبة من التيسير النقدي ساعدت الذهب على الصعود إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1920.30 دولار للأوقية (الأونصة) في 2011.

وتعرض المعدن النفيس - وهو أداة تقليدية للتحوط من التضخم - لضغوط بيع قوية بعد أن توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق للميزانية مدته عامان في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو اتفاق من شأنه أن يخفف تخفيضات تلقائية في الإنفاق، ويقلل خطر توقف الحكومة عن العمل.

وهبط سعر الذهب للبيع النقدي في وقت سابق من الجلسة إلى 1185.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو، ومقترباً من أضعف مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف الذي سجله في 28 يونيو.

لكنه تعافى في وقت لاحق من الجلسة ليصعد إلى 1202.56 دولار للأوقية في أواخر التعاملات في السوق الأميركي مدعوماً بمشتريات لتغطية مراكز مدينة ومشتريات فعلية.

وأغلقت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم فبراير، مرتفعة 10.10 دولار إلى 1203.70 دولار للأوقية.

وتنهي أسعار الذهب الأسبوع منخفضة حوالي 3 بالمئة، ومتراجعة حوالي 28 بالمئة عن مستواها في بداية العام. وتتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب سنوية استمرت 12 عاماً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة للبيع الفوري 0.8 بالمئة إلى 19.39 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1329.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 695 دولار للأوقية.