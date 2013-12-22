الاسهم السعودية تواصل حصد المكاسب بارتفاع 14.56 نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مكاسبة مرتفعاً بـ 41.56 نقطة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8551.23 بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 101 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 35 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 225مليون سهم توزعت على أكثر من 104 ألف صفقة .

وكانت أسهم شركات العربي للتأمين، وملاذ للتأمين ، وإعادة السعودية ، وأمانة للتأمين ، والمتحدة ، وميد غلف ، الأكثر ارتفاعا اليوم، فيما جاءت أسهم شركات ينساب ، والدوائية ، والتموين ،وبتروكيم ، وجرير ،والعقارية على رأس الشركات الأكثر انخفاضا، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 10% إلى 1.19%.

كما جاءت أسهم شركات سابك ، والإنماء ،الراجحي ، وأمانة ،والإعادة السعودية والاتصالات ، الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، والإعادة السعودية، ونماء للكيماويات ،وإعمار ، ودار الأركان، وكيان السعودية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية .

وعلى جانب القطاعات فقد جاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.82 %، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.27%، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية ,والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.16% ... بالمقابل سجل قطاع التجزئة أكثر القطاعات تراجعا بنسبة 0.33%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.31%.