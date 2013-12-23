الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عند 1200 دولار للأوقية

استقر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر ولكن المعدن النفيس لا يزال مهددا بالهبوط دون 1200 دولار للأوقية (الأونصة) إذ يخشى المستثمرون تبعات تقليص برنامج التحفيز الأميركي.

ولقيت الأسعار دعماً وسط تعاملات آسيوية ضعيفة بفضل زيادة حيازات صناديق مؤشرات الذهب بواقع 5.40 طن إلى 814.12 طن يوم الجمعة وهي الأولى منذ الخامس من نوفمبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.02 %إلى 1202.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0744 بتوقيت غرينتش. وكان قد زاد واحدا بالمئة يوم الجمعة بفضل تغطية مراكز مكشوفة إثر خسارته أربعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة.

ونزل الذهب 3% الأسبوع الماضي بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن الاقتصاد الأميركي قوي لدرجة تسمح بخفض برنامجه الضخم لشراء السندات.

وهوى الذهب نحو 30% العام الجاري بفعل المخاوف من تقليص برنامج التحفيز الذي يضر بإغراء المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

ونزلت الفضة 0.21% إلى 19.41 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.39 % إلى 1332.6 دولار كما تراجع البلاديوم 0.22 % إلى 697.3 دولار للأوقية.

