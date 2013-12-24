مكاسب بالحد الأقصى لسهم "بوان" السعودية في أول تداولاته

قفز سهم شركة "بوان" في جلسة تعاملات اليوم بالنسبة القصوى 10%، مسجلاً سعر 39.60 ريال في أول يوم إدراج وتداول له في سوق الأسهم السعودية، ضمن أسهم قطاع التشييد والبناء، فيما شهدت تعاملات السهم خلال الجلسة تداول نحو 33 ألف سهم، بلغت قيمته الإجمالي نحو 1.3 مليون ريال، من خلال ألف صفقة.

من جهته قال وليد البواردي مدير عام ادارة التداول النقدي بالسوق المالية السعودية "تداول"، إن سهم شركة بوان هو خامس إدراج تشهده السوق السعودي خلال العام 2013، مما يرفع من عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 162 شركة، ويزيد عدد الشركات المدرجة ضمن قطاع التشييد والبناء إلى 16 شركة.

وأكد البواردي على سعي "تداول" المتواصل إلى التطوير والتوسع في السوق بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لجذب مزيد من الشركات للإدراج في السوق، إضافة إلى التنوع في المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أنه بنهاية الشهر الماضي بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية حوالي 452.50 مليار دولار، وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية عام 2013 وحتى اليوم فقد حقق عائداً إيجابياً قدره 25%.

وبلغت نسبة تغطية أسهم شركة بوان التي تم طروحها لاكتتاب الأفراد 260.7 في المئة، ووصل عدد المكتتبين إلى 1.1 مليون مكتتب بقيمة 704 ملايين ريال للاكتتاب في 7.5 مليون سهم من الأسهم المخصصة للأفراد بسعر 36 ريالا للسهم.

وتعتبر "بوان" بمثابة شركة قابضة لمجموعة شركات متخصصة في تصنيع مواد البناء ومستلزمات الإنشاء، ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 500 مليون ريال، موزع على 50 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم.