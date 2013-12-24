مؤشر نيكي يقلص مكاسبه بعد اختراق 16 ألف نقطة

حقق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مكاسب متواضعة اليوم الثلاثاء، بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة فوق 16 ألف نقطة للمرة الأولى في ست سنوات وذلك مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح لكنه يظل بصدد أفضل زيادة سنوية منذ 1972.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.1% عند 15889.33 نقطة ليسجل أعلى مستوى إقفال له في ست سنوات للجلسة الثالثة على التوالي. وفي وقت سابق سجل المؤشر مستوى قياسيا هو الأفضل منذ ديسمبر كانون الأول 2007 عندما بلغ 16029.65 نقطة.

وقال كريدي سويس في مذكرة أواخر الأسبوع الماضي إنه إذا اخترق نيكي 16125 نقطة فسيكرر اتجاهه النزولي طويل المدى الذي ظل عليه منذ 1996.

والمؤشر مرتفع 53% هذا العام بفضل تحفيز مالي ونقدي ضخم يهدف لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ونزل سهم سوفت بنك 1.2% اليوم الثلاثاء وكان أكبر خاسر بين الأسهم القيادية.

ونقلت بلومبرج عن مصادر أن ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك أجرى محادثات مع خمسة بنوك على الأقل لتمويل عرض محتمل من سبرنت كورب المملوكة بنسبة 80% للشركة اليابانية لشراء حصة أغلبية في تي-موبايل يو.اس في 2014.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 0.3% إلى 1257.55 نقطة مع تداول 2.59 مليار سهم ارتفاعا من متوسط يومي بلغ 2.43 مليار سهم الأسبوع الماضي.

