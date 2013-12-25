سوق دبي يحقق ثاني أعلى نسبة ارتفاع في العالم خلال 2013

تجاوزت مكاسب بورصة دبي 100% منذ بداية العام وحتى تعاملات أمس الثلاثاء، ليحقق بذلك مؤشر سوق دبي للأوراق المالية أمس ثاني أعلى نسبة ارتفاع على مستوى العالم في العام الحالي بعد السوق الفنزويلية، في ظل توجه المستثمرين لتعزيز مراكزهم استعدادا للاستفادة من أرباح العام بأكمله وهو ما دفع أسهم العقارات والبنوك للصعود.

وزاد مؤشر سوق دبي في جلسة أمس بـ1.3 في المئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2008 لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 102.2 في المئة.

وصعد سهم إعمار العقارية القيادي 3% وسهم ديار للتطوير 6.5%. وارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني ذو الثقل في السوق 1.5%.

وقال عامر خان وهو مدير صندوق في شعاع لإدارة الأصول "نحن في موجة صعود لكن الأمر يتوقف في نهاية المطاف على ما إذا كان لها أساس وهذا يعتمد على الأرباح".

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات، وارتفع سهم دانة غاز 4.2 في المئة بعدما أعلنت الشركة أنها تلقت 53 مليون دولار من الحكومة المصرية من إجمالي مستحقات قدرها 330 مليون دولار وقالت إن القاهرة تعهدت بالعمل لسداد باقي المستحقات.



