مؤشر نيكي يسجل أعلى إغلاق في 6 سنوات

سجل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أعلى مستوى إغلاق في 6 سنوات مدعوما بتفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي وآمال بأن يعمد المستثمرون الأفراد اليابانيون إلى مزيد من الشراء بسبب تعديلات ضريبية مقررة.

وارتفع نيكي 0.8 بالمئة إلى 16009.99 نقطة ليغلق فوق مستوى 16 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 بعد بيانات أقوى من المتوقع للقطاع الصناعي الأميركي ساعدت الأسهم في وول ستريت على تسجيل مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة ليسجل 1258.18 نقطة وجاء أداؤه أقل من نيكي بسبب الضغوط على بعض الأسهم الكبيرة التي من المتوقع أن يبيعها المستثمرون للتحول إلى المؤشر الجديد نيكي 400.

