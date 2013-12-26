توقعات بارتفاع أرباح "البتروكيماويات" بالسعودية بـ2014

توقع تقرير اقتصادي أن يمثل قطاع البتروكيماويات أحد أهم المحركات الأساسية لسوق الأسهم السعودية خلال العام 2014، وفقا لصحيفة الرياض.

وأوضح إياد غلام محلل أبحاث الأسهم في شركة الأهلي كابيتال "أبقينا على التوصية بزيادة الوزن لسابك والمجموعة السعودية والتصنيع وينساب والمتقدمة، في حين ما تزال توصياتنا الأخرى دون تغيير، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح 2014 بنسبة 21% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع أسعار البتروكيماويات مع استمرار تحسن الطلب، وعدم تغير سعر الغاز المستخدم كلقيم، وكذلك بدء تشغيل المصانع الجديدة والكفاءة التشغيلية".

وتابع غلام "قمنا بمراجعة ورفع تقديرات أسعار البتروكيماويات بنسبة 11% لعام 2014م المدعومة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة والمتقدمة، ومن المتوقع أن تستمر قوة الطلب على البتروكيماويات نتيجة لارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات السيارات وسوق الإسكان في الولايات المتحدة وأوروبا، كما أنه من المتوقع أن يعمل ارتفاع الصادرات الصينية على تخفيف أي أثر لضعف الاقتصاد".

وأضاف غلام "قمنا بتأجيل التغيير المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي من 2014 إلى 2015م، فقد كان من المتوقع أن يتضاعف سعر الغاز من 0.75 دولار في 2014 إلى 1.5 دولار، إلا أنه لم يكن هناك أي إعلان رسمي بهذا الخصوص، لذلك قمنا بتأجيل الارتفاع إلى 2015، ونتيجة لذلك تمت مراجعة ورفع تقديرات الأرباح والتقييم لمعظم الشركات التي نقوم بتغطيتها بنسبتي 6% و1% على التوالي".

وقد أبقت الأهلي كابيتال على التوصية بزيادة الوزن لسابك والمجموعة السعودية وتصنيع وينساب والمتقدمة، بينما ظلت على الحياد لسافكو وكيان وسبكيم وبتروكيم والصحراء، وفي المتوسط ارتفعت الأسعار المستهدفة بنسبة 15% بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات، وكفاءة العمليات، والشركات الجديدة، والتأخير في مراجعة أسعار الإيثان.

ويقول غلام "الأسهم المفضلة لدينا هي التصنيع والمجموعة السعودية، ويأتي تفضيلنا لسهم شركة تصنيع نتيجة لتحسن توقعات الطلب والأسعار في قطاعي البتروكيماويات وثاني أكسيد التيتانيوم، أما تقييم المجموعة السعودية فيبقى جذاباً مدعوماً بقوة أرباح الشركات التابعة، وبدء مشروع النايلون 6,6 وتحسن أرباح بتروكيم".

ويضيف "نتوقع أن يرتفع إجمالي صافي الدخل للشركات التي نقوم بتغطيتها بمعدل 21% على أساس سنوي إلى 42.5 مليار ريال في 2014م، حيث سيستفيد القطاع من ارتفاع الطلب ومساهمة المشاريع الجديدة وتحسن الكفاءة التشغيلية للشركات التي نقوم بتغطيتها".

