اليوان الصيني يرتفع بمستوى قياسي جديد أمام الدولار

سجل اليوان الصيني مستوى قياسيا، مرتفعاً أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة في تعاملات ضعيفة يقول متعاملون إن عوامل مرتبطة بنهاية العام تساعد على ظهور تشوهات في سعر الصرف.

وتحرك سعر الصرف الفوري للعملة الصينية في نطاق واسع بشكل غير معتاد اليوم مسجلا 6.0670 يوان مقابل الدولار مرتفعا عن المستوى القياسي السابق البالغ 6.0702 يوان الذي سجله يوم الاثنين ومستوى الإغلاق السابق البالغ 6.0746 يوان.

وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متوسط سعر اليوان أمام الدولار اليوم عند مستوى قياسي بلغ 6.1050 ارتفاعا من 6.1156 أمس الخميس.

