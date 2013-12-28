الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى لها في 5 أعوام

واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها قرب نهاية العام بعد عطلة عيد الميلاد، لتغلق على أعلى مستويات لها في خمسة أعوام، وسجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعا قياسيا جديدا.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنهاية التعاملات 1.1 بالمئة إلى 1314.29 نقطة أعلى إغلاق له منذ منتصف عام 2008، وقفز المؤشر 5.3 في المائة منذ 17 من ديسمبر، وهو في طريقه إلى تسجيل زيادة نسبتها 16 في المائة عن العام كله.

وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.3 بالمئة إلى 3111.37 نقطة، وارتفع مؤشر داكس 1.1 بالمئة إلى 9589.39 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

وزاد مؤشر داكس 26 في المائة منذ بداية عام 2013 متفوقا على أداء المؤشر الأوروبي يوروفرست-300.

ويرجع هذا جزئيا إلى دور ألمانيا بوصفها القوة المحركة للانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، وأظهرت بيانات هذا الشهر أن ثقة المستهلك الألماني وصلت أعلى مستوى لها في ستة أعوام ونصف.

وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.9 بالمئة، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 بالمئة وقفز مؤشر إيبيكس الإسباني

0.8 بالمئة، وارتفع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 1.4 في المائة.