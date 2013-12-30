"العيسى" السعودية تعتزم طرح بعض شركاتها بالبورصة

كشف رجل الأعمال السعودي عبد المحسن عبد اللطيف العيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، أن مجموعته تجري التحضيرات لإدراج بعض الشركات التابعة لها في سوق الأسهم السعودية، أو التي تستثمر فيها المجموعة خلال السنوات المقبلة.

وأشار في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن هذا يعتبر توجها استراتيجيا لدعم استمرار نمو أعمال الشركات التابعة، وتعظيم مصالح المساهمين وإدارة وموظفي الشركات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية.

وقال العيسى، إن مجموعته تعمل على فلسفة استدامة النمو، موضحا أن خيار استخدام التمويل للتوسع هو الأكثر احتمالية لتحقيق النمو، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عائدات طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام ستستخدم لدعم توسع أعمالها في القطاع العاملة به، وهو ما يعني التوسع في كل المجالات الواعدة المتاحة في مجال نشاط الشركة المطروحة.

وشدد على أن أهم إنجاز حققته مجموعته أخيرا هو حصول شركتها التابعة، شركة عبد اللطيف العيسى للسيارات، على توكيل سيارات نيسان العالمية على مستوى المملكة، مضيفاً أن هذا التوكيل سيدعم توسع أعمال مجموعتنا في قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار والصيانة، وسيضاعف إيراداتها ثلاثة أضعاف تقريبا.

وأكد العيسى أن سوق المال السعودية من أقوى وأكبر أسواق المنطقة لطرح الشركات الخاصة. كما أن الطرح العام يساعد ويسهم في تطور ونمو السوق على المدى الطويل، وزيادة الثقة في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والكثير من الشركات العائلية تتجه للتحول إلى شركات مساهمة لضمان الاستمرارية، والكثير منها يتخوف من هذه الخطوة.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات في السعودية خلال الفترة الحالية والمقبلة، تتمثل في المنافسة وزيادة توطين الوظائف خاصة الفنية ومواكبة زيادة متطلبات العملاء وتحقيق رضاهم، كلها تحديات مستمرة على جميع الشركات اليوم وبكل القطاعات.