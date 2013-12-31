البورصة اليابانية تغلق 4 أيام في عطلة العام الجديد

البورصة اليابانية مغلقة اليوم الثلاثاء وحتى الثالث من يناير بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكان مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى أغلق في الجلسة السابقة مرتفعا 0.7% عند 16291.31 نقطة وهو أعلى مستوى له في 6 سنوات.

وأنهى نيكي عام 2013 على مكاسب بلغت 57% هي أكبر زيادة سنوية له في أكثر من 40 عاما بدعم من إجراءات التحفيز الاقتصادي القوية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي وبنك اليابان المركزي.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1% إلى 1302.29 نقطة متخطيا مستوى 1300 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2008.