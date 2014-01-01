سوق الإمارات تتربع على قمة بورصات العالم بختام 2013

أنهت أسواق المال في الإمارات عام 2013 بمكاسب كبيرة وصلت إلى 5.4 مليارات درهم، بنمو نسبته 105%، وهو الأمر الذي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من 5 سنوات.

وبحسب صحيفة البيان، سجلت بورصات الإمارات إنجازات قياسية خلال تعاملاتها الأخيرة في 2013 محققة خلاله مكاسب بقيمة 267.2 مليار درهم، مغلقة عند مستوى 646.2 مليار درهم، وحلقت المؤشرات بنسبة فاقت التوقعات، وتصدر مؤشر سوق دبي المالي قائمة أكثر الأسواق العالمية تحقيقا للربحية بنمو 105.1% في حين بلغت نسبة مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 61.82% ومؤشر سوق الإمارات المالي 68.41%.

وفي ظل العام الحافل بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات وفوز دبي بمعرض إكسبو 2020 وترقية الأسواق إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستنالي إلى جانب النمو المتواصل في ربحية الشركات فقد تدفقت السيولة الأجنبية والمحلية على الاسواق منذ بداية العام وعلى نحو لم تشهده منذ أكثر من أربع سنوات، وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة خلال 12 شهرا إلى 244.5 مليار درهم.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي خلال العام الى 3369 نقطة وبنحو 1747 نقطة مقارنة مع العام 2012 وسط تداولات بلغت قيمتها 159 مليار درهم مقارنة مع 48.7 مليار درهم في العام 2012، ووصل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الى 4290 نقطة بزيادة قدرها 1660 نقطة. وارتفعت قيمة الصفقات من 22.3 مليار درهم الى 85 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.

وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات لقد كان عاما مميزا للأسواق بكل المقاييس وبرغم التوقعات السابقة بتحسن اسعار الاسهم خلال العام 2013 الا ان ما تم بلوغه فاق توقع اكثر المحللين تفاؤلا معربا عن اعتقاده بان التحسن سيتواصل خلال العام المقبل بدعم من الاسهم الثقيلة.

ومع إغلاق تعاملات آخر يوم في العام ارتفع المؤشر العام الى مستوى قياسي جديد بلغ 3369 نقطة بزيادة نسبتها 1.14 % مقارنة مع اليوم السابق وبذلك يكون انهى تداولاته السنوية على مكاسب تعد الاكبر منذ اكثر من ست سنوات.

وحققت أسهم ناسداك دبي المدرجة للتداول ضمن منصة سوق دبي المالي مستويات سعرية قياسية قبل انتهاء العام بقيادة سهم موانئ دبي العالمية الذي حلق الى مستوى 17.71 دولارا بزيادة نسبتها 4.2 % كما صعد سهم ديبا الى 0.689 سنت.

وتواصل اللون الاخضر على شاشة العرض في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقفز المؤشر الى مستوى جديد بالغا 4290 نقطة بنمو نسبته 0.30% مقارنة مع اليوم السابق وجاء الدعم الاول للسوق من قطاع البنوك الذي ارتفعت غالبية اسهمه بنسب كبيرة.