السوق السعودي: إستراتيجية جديدة للسنوات الـ5 المقبلة

أكد محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز نشاط صناديق الاستثمار وتحسين أدائها لتكون الخيار الأمثل لاستثمار مدخرات المواطنين.

ووفقا للاقتصادية، قال محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة ستصدر قريباً لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي من شأنها تعزيز إصدار الصكوك في السوق المالية.

وكشف آل الشيخ، عن أنهم يعملون حالياً على وضع استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وسيتم الإعلان عنها قريباً، مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية تبحث حالياً سبلاً لتطوير سوق السندات والصكوك في السعودية، الذي يعتمد بدوره على مشاركة عدد من الجهات الحكومية، وكذلك تطوير استراتيجية عامة وإجراءات الطرح؛ ما يحقق الفائدة المرجوة من هذا القطاع.

وبيّن آل الشيخ، أن سوق الأسهم السعودية الأعلى سيولةً مقارنةً بالأسواق الإقليمية والعربية، مؤكداً أن وضع حد لتذبذب أسعار الأسهم اليومي متبعٌ في عديد من الأسواق المشابهة.

ونفى رئيس هيئة سوق المال وصول أي طلب مكتمل من أي شركة غير سعودية للإدراج في السوق السعودية، وتابع آل الشيخ أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يرتبط بجهات حكومية عدة، والهيئة متواصلة مع الجهات ذات العلاقة للدراسة.