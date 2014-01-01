سوق مصر يقفز 23% بـ2013 والأجانب يعودون في 2014

حققت البورصة المصرية ارتفاعات أكثر من قياسية في عام 2013 الذي يسدل ستاره مساء اليوم، وسط تطلعات المستثمرين لأداء أفضل للسوق المصري الذي من المتوقع أن يشهد عودة للاستثمارات الهاربة في 2014.

وقال متعاملون بالسوق في تصريحات لـ "العربية نت"، إن أكبر حدث دعم صعود البورصة المصرية في 2013 هو إعلان عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وتنحية جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الذين بدأوا رحلة العودة للسوق المصري مع بداية النصف الثاني من العام 2013.

وخلال جلسات 2013، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 42.6 مليار جنيه، بما يعادل نحو 11% مرتفعاً من نحو 384.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات عام 2012 إلى نحو 426.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات 2013 المنتهي اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، حقق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعات قياسية بنسبة تصل إلى 23.4% ليصل إلى مستوى 6782 نقطة لدى إغلاق تعاملات 2013.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 13.6% لينهي عام 2013 عند مستوى 542 نقطة مقابل نحو 477 نقطة في إغلاق 2012.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنسبة 15.5% لينهي 2013 عند مستوى 923 نقطة مقابل 799 نقطة لدى إغلاق تعاملات العام الماضي.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، لـ "العربية نت"، إن التوقعات الخاصة بالسوق المصري في 2014 إيجابية جداً، خاصة وأن السوق تجاوز مستويات قياسية في 2013 مدفوعاً بأداء الأفراد والمؤسسات والصناديق التي اتجهت للشراء بكثافة في النصف الثاني من 2013.

وأوضحت أن البورصة المصرية تجاوزت محطات مهمة في 2013، والتي بدأت بأحداث الشغب والاحتجاجات التي شهدها الشارع المصري، منذ ما قبل ثورة 30 يونيو ثم أحداث الشغب التي شهدتها كافة المحافظات المصرية عقب عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، ثم خطط التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة، وأيضاً الانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد.