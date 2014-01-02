الأفراد يستحوذون على مشتريات بورصة السعودية

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال شهر ديسمبر 2013 بلغت 115.88 مليار ريال، بارتفاع قدره 22.10% عن تداولات شهر نوفمبر من عام 2013، كان نصيب الأسد فيها للأفراد بنسبة 87% من المشتريات.

ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، فقد أوضح تقرير صدر أمس عن هيئة السوق المالية "تداول" أن قيمة عمليات شراء "الأفراد" بلغت 101.21 مليار ريال مثلت 87.34% من إجمالي عمليات الشراء مقابل 12.99 مليار ريال مشتريات المؤسسات 11.21%، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 105.70 مليار ريال بنسبة 91.21 % من إجمالي عمليات البيع مقابل 9.06 مليار ريال للمؤسسات بنسبة 7.82%.

وبلغت قيمة عمليات شراء "الأجانب اتفاقيات مبادلة" نحو 1.68 مليار ريال بنسبة 1.45%، فيما بلغت قيمة عمليات بيع الأجانب 1.12 مليار ريال بنسبة 0.97%.

أما فيما يتعلق بجنسية المستثمرين، فأوضح التقرير أن قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" بلغت 110.67 مليار ريال بنسبة 95.50% من عمليات الشراء مقابل 1.65 مليار ريال "المستثمر الخليجي" بنسبة 1.43%، وبلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر الأجنبي - المقيم واتفاقيات المبادلة" نحو 3.56 مليار ريال بنسبة3.07 %. أما عمليات البيع وفقاً للجنسية فبلغت قيمة عمليات بيع "المستثمر السعودي 111 مليار ريال بنسبة 95.78 % من عمليات البيع، وبلغت قيمة عمليات بيع "المستثمر الخليجي" 1.76 مليار ريال بنسبة 1.52 %، فيما بلغت قيمة عمليات بيع "المستثمر الأجنبي - المقيم واتفاقيات المبادلة" نحو 3.13 مليار ريال بنسبة 2.70 %.