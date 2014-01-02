الدولار قرب أعلى مستوى بـ5 سنوات أمام الين

تذبذب الدولار في نطاق ضيق قرب أعلى مستوى له في 5 سنوات أمام الين أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مع انتظار الأسواق بيانات أميركية قد تدعم حجة مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة خفض تدريجي لبرنامجه الضخم لمشتريات السندات في 2014 .

واستقر الدولار حول 105.25 ين قريبا من المستوى البالغ 105.41 ين الذي سجله يوم الاثنين وهو أعلى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ أكتوبر 2008 .

وقفزت العملة الأميركية أكثر من 21% أمام الين في 2013 مسجلة أكبر مكاسب سنوية من حيث النسبة المئوية مقابل العملة اليابانية منذ عام 1979 .

ومن بين العملات الرئيسية الأخرى ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.3766 دولار بعد أن كان سجل أعلى مستوى في عامين عند 1.3894 دولار يوم الجمعة الماضي.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.6592 دولار وهو أعلى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ أغسطس 2011 .

وقفز الإسترليني أيضا إلى أعلى مستوى في 5 سنوات أمام العملة اليابانية مسجلا 174.84 ين.