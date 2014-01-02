زخم ومكاسب يعززان اختراق مؤشر السعودية مستويات جديدة

عزز أداء قطاع البتروكيماويات في نهاية تداولات اليوم مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 8600 نقطة، ليواصل اختراق مستويات جديدة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات.

ورغم عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق مطلع الجلسة إلى أن عمليات الشراء الواسعة دفعت لتغيير المسار والإغلاق على ارتفاع، في أعقاب الأداء القوي للسوق مطلع أولى جلسات 2014، أمس الأربعاء.

وقال مدير محافظ الاسهم في شركة منافع القابضة، سلطان العثيمين، إن السوق السعودية استهلت تعاملات العام على مكاسب قوية أمس، وواصلتها اليوم في مؤشر على تحسّن الأجواء النفسية للمستثمرين وتوقعاتهم الإيجابية لأدائه في 2014.

وأغلق مؤشر سوق السعودية على ارتفاع بنسبة 0.15%، عند مستوى 8618 نقطة، وسط عودة قوية لمستويات السيولة التي اقتربت من حاجز الـ7 مليارات ريال، ما يعني بداية قوية وعودة للزخم مجدداً للسوق في العام الجديد.

ولفت العثيمين إلى وجود أكثر من قطاع واعد في السوق السعودية خلال العام الجاري على رأسها قطاع البتروكيماويات، حيث شاهدنا تحسناً في أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف العثيمين "قطاعا الاسمنت والتشييد والبناء أيضاً من القطاعات المتوقع لها أداءً قوياً خلال 2014".

ودعم قطاع البتروكيماويات مؤشر السوق السعودية، حيث بلغت مكاسبه 0.60%، بدعم من أسهم الصحراء للبتروكيماويات 5%، والمجموعة السعودية 4.6، والمتقدمة 3.4%.

كما تلقى المؤشر دعماً إضافياً من قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بنسبة 2.15%.