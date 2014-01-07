قواعد الإقراض بالهامش تهبط ببورصة دبي

هبطت بورصة دبي أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي، منذ أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قواعد جديدة للإقراض بالهامش، بينما صعدت معظم أسواق الأسهم في الخليج بفضل رهانات على نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 % مواصلا خسائره بعدما قالت هيئة الأوراق المالية إنها ستلاحق أي مخالفات تتعلق بالإقراض بالهامش، وهو ما دفع بعض السماسرة لحث العملاء على بيع أسهم لخفض مستويات الهامش.

وقال مهاب ماهر من شركة مباشر "أطلقت القواعد الجديدة التي أعلنتها هيئة الأوراق المالية والسلع موجة بيع وأعتقد أن السوق لا تزال بحالة جيدة وستستوعب هذا الذعر وتواصل الصعود".

وكانت الأسهم التي منيت بأشد الخسائر هي التي يستهدفها عادة المستثمرون الأفراد الذين يستخدمون غالبا الإقراض بالهامش. وهبط سهم إعمار العقارية واحدا في المائة، بينما هوى سهم الخليج للملاحة القابضة 6.9%.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 % مبديا مرونة تجاه القواعد الجديدة مع إقبال المستثمرين من المؤسسات على شراء الأسهم القيادية.

وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1% مسجلا أعلى إغلاق له منذ أغسطس 2008.

وعادة ما يشتري المستثمرون المزيد من الأسهم في يناير قبل توزيعات الأرباح السنوية للشركات في أوائل العام. وتدفع الشركات القطرية غالبا أعلى توزيعات في المنطقة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3% ليتوقف صعود استمر ست جلسات. وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.4%.

وأثرت حملات الحكومة على العمالة غير القانونية على بعض القطاعات وبصفة خاصة قطاع البناء. وربما تتأثر أيضا البنوك التي أقرضت شركات البناء.