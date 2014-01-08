أسهم أوروبا ترتفع إلى أعلى مستوى في 5 أعوام ونصف

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أعوام ونصف العام مع رهان المستثمرين على تعافي الاقتصاد في جنوب أوروبا.

وقاد مؤشر ايبكس الإسباني الصعود بارتفاعه 2.9% مع زيادة حجم التداول لأكثر من مثلي المتوسط في الجلسة. وزاد سهم بنك إنتر 5% وسهم كايكسا بنك 7.2% وسهم بي.بي.في.إيه 5.7%.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.8 % عند 1319.74 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف 2008.

وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.4 % ومؤشر الأسهم الإيطالية 1.2 % والمؤشر البرتغالي 2.5% في أحجام تعاملات مكثفة أيضا.

ورغم المكاسب الكبيرة في الستة أشهر الماضية فإن بورصات جنوب أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التعافي من موجات البيع التي أطلقتها أزمة الديون.

وحقق مؤشر داكس الألماني ارتفاعات قياسية لكن مؤشر إيبكس الإسباني لا يزال بحاجة إلى مكاسب نسبتها 58 % للوصول إلى مستوياته في عام 2007 بينما يحتاج المؤشر الإيطالي إلى 128%.