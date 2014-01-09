مؤشر نيكي يهوي 1.5% وسهم سوني يحلق عالياً

هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.5% اليوم الخميس بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطر قبيل تقرير مهم عن الوظائف الأميركية يصدر غدا الجمعة.

وأغلق مؤشر نيكي على 15880.33 نقطة منخفضاً 241.12 نقطة بعد أن ارتفع 1.9% أمس الأربعاء ليوقف موجة نزول في أول يومين من عام 2014. وبدأت أسواق المال في طوكيو معاملات العام الجديد يوم الاثنين.

وارتفع سهم سوني كورب ثاني أكثر الأسهم تداولا في السوق 3.8% مسجلا أكبر مكسب في يوم واحد منذ 18 يونيو. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1296.75 نقطة بعد تداول 3.02 مليار سهم.